En un espacio organizado por equipos psicosociales locales, especialistas y organismos de derechos humanos debatieron sobre el rol de los sitios de memoria. El encuentro incluyó un emotivo reclamo por la aparición de Alejandra Rodríguez.

En el marco de los 50 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, se llevó a cabo en la Universidad de San Vicente un espacio de reflexión y encuentro abierto a la comunidad. La actividad, propuesta diseñada y planificada por los equipos psicosociales de la Secretaría de Salud, contó con la participación de Alfredo Grande, reconocido psiquiatra y psicoanalista, junto a integrantes del Espacio para la Memoria del ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield, quienes aportaron sus miradas y experiencias en torno a los procesos de memoria, verdad y justicia. También participaron las psicólogas Sandra Pitman y Silvia Giglio, integrantes de dicho espacio.

Durante el encuentro se generó un intercambio enriquecedor entre expositores y asistentes, abordando el impacto de la memoria colectiva en la construcción de la identidad y su vínculo con la salud mental. Se destacó la importancia de sostener estos espacios para pensar el pasado reciente desde una perspectiva crítica y comprometida con el presente. Asimismo, se puso en valor el rol de los sitios de memoria, como el Pozo de Banfield, en la reconstrucción histórica y en la promoción de los derechos humanos, reafirmando el compromiso de la comunidad con el “Nunca Más”.

En un momento especialmente emotivo, también se recordó a Alejandra Rodríguez, desaparecida hace más de un año en el distrito, reafirmando el compromiso colectivo con la memoria y la búsqueda de verdad y justicia en el presente.

La jornada finalizó con un momento musical a cargo del artista local Pietra MC, quien realizó un recitado en homenaje a Rodolfo Walsh. Estuvo acompañado en guitarra por Maximiliano Maciel, psicólogo social del distrito, quienes aportaron desde el arte una mirada sensible sobre la memoria y la historia reciente.

Por otra parte, el intendente Nicolás Mantegazza participó de los encuentros de planificación del Mes de la Memoria junto a referentes, organizaciones y áreas de derechos humanos del distrito, donde se trabajó en una agenda de actividades abiertas a la comunidad que promuevan la memoria, el encuentro y la participación colectiva, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

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