Araceli Sívori compartió con InfoBrandsen el llamado que hacen desde la Cámara de Diputados de la Nación a una audiencia pública. Según expresan, el motivo que originó dicha convocatoria es que el Gobierno quiere modificar la ley que protege a los glaciares en la República Argentina.

Explicaron que la modificación busca la habilitación de actividades extractivas en los glaciares. La audiencia será el 25 y 26 de marzo entre las 10:00 y las 19:00. La primera jornada constará de exposiciones presenciales en el Congreso de la Nación (CABA). En cambio, durante la segunda jornada se harán exposiciones virtuales.

Paso a paso para anotarte y participar

Inscripción online: podés anotarte llenando el formulario online que dejamos a continuación. Tenés tiempo hasta mañana, viernes 20 de marzo a las 20:00.

Inscripción presencial: si querés y tenés la posibilidad de anotarte de manera presencial también podés hacerlo. Debés acercarte a la oficina de la Comisión de Recursos Naturales (AV. Rivadacia n° 1841, CABA). Tenés tiempo hasta mañana, viernes 20 de marzo a las 16:00.

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