El operativo se realizó en la intersección de Rivadavia y Ruta 210. Los sujetos, de 20 y 21 años, quedaron a disposición de la Justicia.

En un control de rutina realizado por personal de la Estación de Policía Comunal, dos jóvenes fueron aprehendidos ayer tras ser detectados circulando en un motovehículo que presentaba irregularidades ilegales en su identificación.

El procedimiento tuvo lugar en el cruce de Rivadavia y Ruta 210, donde los efectivos interceptaron una motocicleta Zanella ZB110. Al momento de solicitar la documentación, los ocupantes de 20 y 21 años manifestaron no poseerla.

Tras una inspección física del rodado, la policía constató que el vehículo: no contaba con el dominio (patente) colocado y presentaba la numeración del motor suprimida.Tras ello se iniciaron actuaciones bajo la carátula de infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal, el cual penaliza a quien altere o borre la numeración de un objeto registrado conforme a la ley.

Los aprehendidos y el vehículo incautado quedaron a disposición de la UFID Brandsen, que determinará las responsabilidades legales correspondientes en las próximas horas.

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