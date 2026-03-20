Con un acto en la Escuela N° 11, los ministerios de Salud y Educación, junto al municipio, dieron inicio a los controles clínicos, odontológicos y de vacunación para los alumnos del Distrito.

Este viernes en la Escuela Primaria N° 11 “Gabriela Mistral” de Buchanán se llevó adelante el lanzamiento 2026 del Programa de Salud Escolar Bonaerense. La iniciativa se desarrolla a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Dirección General de Cultura y Educación y el Municipio, acercando controles de salud al ámbito escolar.



Desde la Comuna explicaron que en este programa se realizan evaluaciones clínicas, visuales y odontológicas, junto con la revisión del calendario de vacunación, con el objetivo de detectar situaciones a tiempo, promover hábitos saludables y acompañar el crecimiento de niñas y niños.



“Este tipo de abordaje es importante porque permite garantizar controles, facilitar el acceso al sistema de salud y acompañar a las familias desde un espacio cotidiano como la escuela”, destacaron desde el Ejecutivo.

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