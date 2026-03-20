El equipo local participará de una jornada de articulación junto a otros siete municipios el próximo 8 de abril. El objetivo central es la creación de una red de alerta temprana y construir herramientas conjuntas en el territorio.

La Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Chascomús trabaja en la organización del primer Encuentro Regional de Áreas de Género, destinado a equipos y referentes que trabajan de manera articulada en el acompañamiento de situaciones en el territorio.

La actividad se desarrollará el próximo 8 de abril en Chascomús y se espera la participación de representantes de Lezama, Castelli, Dolores, Pila, General Paz (Ranchos), Brandsen y General Belgrano.

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La responsable del área en Chascomús, Yanina Gazzaniga, explicó que la propuesta está pensada como “un espacio de intercambio, reflexión y co-construcción, que permita compartir diagnósticos, experiencias y desafíos en torno al abordaje de las violencias por motivos de género”.

El encuentro tendrá como objetivo la creación de herramientas de articulación regional, entre ellas, una red temprana de alerta regional para el acompañamiento de situaciones y un banco de capacitaciones y formación, que permita compartir recursos, saberes y experiencias entre municipios.

Fuente: El Fuerte Diario

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