La entidad lanzó una campaña comunitaria y convoca a la comunidad a ser parte de un homenaje a un vecino que dejó huella.

El Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas puso en marcha una iniciativa que tiene como principal objetivo construir una nueva tribuna que llevará el nombre de Luis “Vasco ‘Chicho’” Molina. Esta obra se realizará en el marco del “Proyecto Néstor Piazza”, y por ello la institución convoca a empresas, comercios, socios y vecinos a sumarse a las etapas 2 y 3 del mismo.

La propuesta busca rendir homenaje a una figura profundamente arraigada en la comunidad, recordado por su singularidad. Molina falleció el 15 de abril de 2012, tras ser atropellado sobre la Ruta 215 cuando regresaba caminando desde el autódromo local, donde había asistido a ver carreras. Su persona dejó una huella imborrable entre quienes lo conocieron, y hoy el club apuesta a perpetuar su memoria a través de esta obra.

Desde la institución destacaron que existen múltiples formas de colaborar con el proyecto: desde la contratación de espacios de publicidad estática o en redes sociales, hasta donaciones económicas, materiales de construcción o pintura. Además, en los próximos días se realizará una recorrida casa por casa para acercar la propuesta y sumar voluntades.

“Cumplimos un sueño… ahora vamos por otro”, es el lema que acompaña la campaña, que apela al sentido de pertenencia y al compromiso comunitario. Quienes deseen obtener más información o sumarse a la iniciativa pueden comunicarse con la secretaría del club o realizar aportes a través de la cuenta oficial habilitada.

Desde Las Mandarinas explicaron que la posibilidad de colaborar se extiende a la publicidad estática, en redes y distintas variantes acordes a cada presupuesto. Para más información, comunicarse al 2223.434271 (secretaría), o mediante donación a la cuenta bancaria oficial del club (Alias: LASMANDA1951 – Banco Nación). Incluso se aceptan donaciones de materiales de construcción o pintura.

“Deseamos recordar y homenajear a un vecino que trascendió fronteras por su pureza y carisma, vos nos podés ayudar”, agregaron desde el club.

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