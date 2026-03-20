Con nuevos equipos y una estrategia integral, el gobierno local apuesta a una mayor cobertura en toda la ciudad y al cuidado de la comunidad.

En el marco de jerarquización de las fuerzas policiales, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza hizo entrega de 50 nuevos chalecos antibalas y equipamiento destinado a mejorar las condiciones de trabajo del personal policial, fortaleciendo su presencia en las calles y su capacidad de respuesta.

Durante la actividad, acontecida en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, el jefe comunal brindó definiciones sobre el rumbo de la política de seguridad y destacó el rol de la formación y el compromiso del personal policial.

En ese sentido, señaló: “Nos parece clave formar, profesionalizar a nuestro cuerpo de policías. El Municipio de San Vicente está haciendo una fuerte inversión, con una clara apuesta de preservar y conservar la tranquilidad de la ciudad, de cuidar a nuestros vecinos”.

Asimismo, remarcó la planificación en marcha para ampliar la cobertura territorial: “El mes de abril ya arrancamos con una dinámica, una organización y una planificación, de empezar a cubrir toda la ciudad”.

En un mensaje dirigido a los efectivos, agregó que “nadie les va a pedir otra cosa, que defendamos la oportunidad que tenemos con trabajo. Y el trabajo de ustedes es cuidar a los vecinos y vecinas”.

Estas acciones forman parte de un plan integral que busca jerarquizar el rol de la Policía en aquel distrito, promoviendo mayor cercanía con la comunidad, capacitación continua y mejores herramientas para el desempeño de sus funciones.

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