Se cumplen seis años desde que el presidente Alberto Fernández decretó el confinamiento, tras la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese contexto que cambió la vida de todos, hacemos un breve repaso por el archivo para recordar cómo se vivió en Brandsen.





29 de diciembre de 2020.

La vida diaria pasó a suceder en casa, costumbres como el saludo o un abrazo fueron modificadas para evitar contagios, y todo el país pareció estar en pausa.

«Todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social, preventivo y obligatorio», anunciaba aquel miércoles por la noche el Presidente, que inicialmente adoptó la medida por 15 días -hasta fines de marzo-, pero luego debió ser renovada en forma sucesiva cada dos semanas.

Brandsen también vió en sus calles el cambio, la falta de gente y las modificaciones en la rutina. Desde InfoBrandsen queremos recordar cómo lo vivieron algunos profesionales de la salud, quienes día a día dieron todo de sí para contener y cuidar a cada paciente que se presentaba en los centros de salud.

📂 Archivo InfoBrandsen Nuestra ciudad tuvo su primer caso confirmado a pocos días del comienzo de la pandemia. En una nota publicada por nuestro medio el 18 de marzo de 2020, informábamos que el Secretario de Salud de la Municipalidad de Brandsen había confirmado el primer positivo. El Dr. Pablo Costela comentó que se trataba de una pareja que había llegado recientemente de España, y que por protocolo dieron aviso de la situación. “La chica de 27 años reunía los criterios de caso sospechoso al tener fiebre, dolor de garganta y también poseía nexo epidemiológico ya que había llegado de España. Por ese motivo se activó el protocolo de salud y decidimos que ambos se quedaran en su domicilio para garantizarnos la vigilancia epidemiológica, hasta que realizamos la internación de ella”, detalló el médico. Con relación a la preparación del Hospital de Brandsen para esta contingencia manifestó que por el sector de ambulancias solamente ingresarán los casos de urgencias, emergencias y los sospechosos de Coronavirus, mientras que por la entrada de la Av. Raúl Alfonsín (Ruta 29) ingresarán todos los casos de baja complejidad. Respecto al equipamiento del Hospital para el tratamiento de los afectados por el nuevo virus manifestó que en terapia cuenta con cuatro camas y cuatro respiradores y no pueden atender más que eso. Agregando que están en contacto con el Instituto Brandsen que podrían aportar tres respiradores más.

El 28 de diciembre de 2020 volvíamos a publicar una nueva entrevista realizada al Dr. Pablo Costela, que tras nueve meses de confinamiento y análisis de casos, pudo dar un panorama general de la situación.

📂 Archivo InfoBrandsen En diálogo con el Secretario del Área de Salud de la Municipalidad de Brandsen, Dr. Pablo Costela, supimos que existen 45 personas en seguimiento. “Básicamente tenemos siete focos activos con nexos epidemiológicos confirmados (familiares con síntomas que se confirman por nexo)”. Costela manifestó que los casos se están dando en línea con lo que se esperaba a nivel nacional y provincial: “Hay circulación de personas entre los distintos distritos y con fronteras abiertas. No pasa nada más de lo previsto y está ocurriendo en otros lugares. En el AMBA y en el conurbano está mucho peor que acá”. También señaló las dificultades para controlar los encuentros familiares durante las fiestas, donde resulta imposible verificar casa por casa el cumplimiento de los protocolos. Aun así, destacó que “el sistema en Brandsen por ahora no corre peligro de saturación”. Con respecto a los internados indicó: “En terapia con Covid no tenemos ningún paciente. Y de todos los casos actuales, el 85 por ciento es gente joven. Eso tranquiliza porque en esos casos los síntomas son más leves”. A su vez, explicó que el Hospital mantiene una alta ocupación debido a la atención de otras patologías, cuyos tratamientos fueron postergados durante el invierno, como endoscopias o cirugías programadas. Indicó además que prácticamente todos los días se reúnen con el Intendente y otros funcionarios para analizar la situación sanitaria, siguiendo de cerca lo que ocurre en el resto de la provincia. “Nos manejamos con decisiones que vienen desde más arriba y acompañamos las medidas que se toman, así lo venimos haciendo desde el 20 de marzo. El municipio seguirá respetando lo que dicen las autoridades provinciales y nacionales”, afirmó. Respecto a la vacunación del personal de salud del distrito, Costela señaló que tras una comunicación con autoridades (17:30 horas del lunes 28), la información era que al día siguiente se distribuirían vacunas a 110 municipios, sin incluir a Brandsen. “Le van a dar prioridad a los hospitales del AMBA y de los distritos donde más casos hubo y hay”.

El 17 de febrero de 2021 publicamos una nota donde la Secretaría de Salud y Desarrollo Social informaba que nuestra ciudad había recibido las primeras 600 dosis de vacunas.

Las mismas fueron destinadas a las personas ausentes y/o no vacunadas, el personal de salud que haya quedado fuera de la primera tanda de vacunación, docentes que tengan factor de riesgo y personas mayores de 70 años.

El 8 de mayo de 2021, unos meses despúes del relato anterior y con casos positivos en aumento, publicamos una nota que salió el 8 de mayo de 2021. Allí, el Dr. Dapino contaba su experiencia al Semanario Tribuna en un momento crítico.

📂 Archivo InfoBrandsen Dapino atiende tanto de manera particular como en el Hospital local y, al comparar ambas experiencias, explicó que “la hospitalaria es un poco más frustrante porque ahí están los pacientes más graves. Esta es una enfermedad traicionera, porque no son pocas las veces que se dan casos de personas que están saliendo y de repente se les complica el cuadro y hasta llegan a perder la vida”, detalló el profesional, quien hasta el momento no había contraído Covid-19. Sin embargo, la complejidad de la situación no sólo impactó en lo profesional, sino también en la vida personal: “De la enfermedad se sabe demasiado y se supo todo muy rápidamente, pero lo que no hay aún son soluciones definitivas. Eso es lo que nos hace estar en permanente tensión, porque el teléfono suena a cualquier momento del día y uno no sabe para qué será”, admitió Fernando. En ese sentido, también reconoció el impacto emocional del trabajo diario: “Uno se lleva a su casa la angustia de los pacientes; de hecho, uno de los fallecidos era paciente mío y teníamos una buena relación con la familia”. “Acá hemos pasado momentos de mucha angustia cuando tuvimos todas las camas de UTI ocupadas y debimos buscar derivaciones de acuerdo a los distintos sistemas de salud; ahora por suerte las cosas están un poco mejor”, expresó. Además, destacó el trabajo “encomiable” del personal de enfermería: “El solo hecho de tener que cumplir con todos los protocolos antes de ver a un paciente ya supone un desgaste físico y mental muy grande, y es para aplaudirlos”. Finalmente, reconoció que la magnitud de la pandemia superó cualquier preparación previa: “Ningún médico de mi generación para abajo estaba preparado para semejante panorama”.

En este contexto, el 19 de junio de 2021 publicamos una entrevista realizada por el Semanario Tribuna a Sol Capoulat, médica del Hospital Municipal Francisco Caram.

El lado humano de la pandemia en Brandsen En medio de la pandemia, los médicos no solo enfrentaron una crisis sanitaria sin precedentes, sino también un desgaste emocional constante. Guardias interminables, incertidumbre y una vida personal atravesada por la distancia marcaron el día a día de quienes estuvieron en la primera línea. El testimonio de la médica Sol Capoulat refleja con claridad ese escenario. Con 34 años y madre de una niña pequeña, describe un agotamiento profundo, especialmente mental, producto de vivir pendiente del teléfono las 24 horas. A esto se suma la distancia con su familia y la exigencia constante del sistema de salud.



A pesar del desgaste, cada paciente recuperado se convirtió en un impulso para seguir adelante, en medio de una realidad que también impactó fuertemente en lo personal. 👉 Leer nota completa

La comunidad de la ciudad se encontró con un panorama controlado y alentador los primeros tres meses de pandemia. Sin embargo, los ocho casos positivos en junio de 2020 dieron un salto y se convirtieron en 80 casos positivos confirmados en julio del mismo año. El aumento no paró los meses siguientes, y el mes que más casos registró fue abril de 2021, con un total de 808 resultados positivos en COVID.

Pasaron los meses y, el 28 de mayo de 2022 publicamos una nota donde se hablaba de la llegada de una cuarta ola de contagios:

«Los casos de Covid siguen subiendo en el territorio nacional, y la noticia es que a nivel local, en el comparativo intersemanal los casos aumentaron de 35 la semana anterior a 66 en esta semana, según los partes que envían desde la municipalidada a diario, con un fuerte incremento en la jornada de ayer;44».

Más allá del impacto por la noticia, no todo era negativo. Si bien hubo un aumento de casos, la cantidad de casos de pacientes ingresados a internación se desplomaban:

» El dato alentador es que, de acuerdo a la información suministrada por el secretario de Salud, Pablo Costela, ayer había tan sólo una paciente internada en sala clínica; se trata de una vecina de más de 90 años que cursa le enfermedad de manera moderada, pero que fue puesta bajo la atención del personal del nosocomio para mayor tranquilidad».

Con una situación que cada vez mejoraba más, aliviando así a todos los habitantes, el 21 de septiembre de 2022 InfoBrandsen anunció una medida que alentaba aún más a muchas personas: el uso del barbijo dejaba de ser obligatorio.

📂 Archivo InfoBrandsen Fin de una etapa: el barbijo dejó de ser obligatorio en Argentina El Ministerio de Salud declaró la no obligatoriedad del uso del barbijo en la Argentina, marcando un nuevo hito en la salida de la pandemia de Covid-19. La medida fue oficializada mediante la resolución 1849/2022, publicada en el Boletín Oficial, a dos años y medio del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno nacional. No obstante, desde la cartera sanitaria, encabezada por Carla Vizzotti, se continuó recomendando el uso de barbijo en espacios interiores, incluyendo ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público.

A seis años de aquella emergencia sanitaria que marcó al mundo entero, desde InfoBrandsen quisimos no solo repasar algunos de los hechos que se vivieron en nuestra ciudad, sino también poner en valor el enorme esfuerzo del personal de salud, que trabajó día a día, sin descanso, en uno de los momentos más difíciles que nos tocó atravesar.

Al mismo tiempo, esta nota busca ser un homenaje sentido a todas las personas que perdieron la vida a causa del Covid-19 y un acompañamiento a sus familias, que aún hoy conviven con esa ausencia.

Por Rocío García Beconi

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