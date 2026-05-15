ACLARACIÓN Luego de la publicación de esta nota, InfoBrandsen pudo saber a través de fuentes comunales que este tipo de transporte especial no estaría obligado a solicitar autorización municipal para circular y además se encontraría exento del pago de aranceles para realizar este tipo de recorridos.

Esta mañana se registró el paso de vehículos que transportan gigantes estructuras cilíndricas por Ruta 210. Se desconoce tanto la empresa responsable como el destino de la carga.

Este viernes, la Ciudad se llevó la sorpresa de que volvieron a circular los camiones de gran porte; en este caso por Ruta 210, entorpeciendo el tránsito vehicular en plena zona urbana; al parecer una visita inesperada.

Según pudo saberse, se trataba de al menos dos camiones que atravesaron la Ciudad acompañados únicamente por un servicio de seguridad vial privada, sin la presencia de agentes de tránsito municipales, algo habitual en este tipo de operativos especiales debido a las dimensiones de las cargas.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, todo indicaría que el municipio no habría sido notificado previamente sobre la circulación de estos vehículos, motivo por el cual no se dispuso un operativo oficial de acompañamiento para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

Durante el recorrido, los choferes debieron realizar varias maniobras para poder atravesar sectores complejos para el paso de estos camiones, especialmente en los semáforos ubicados en las intersecciones de la ruta con Víctor Manuel y Belgrano, donde las dimensiones de la carga complicaron el paso.

Otro de los puntos que generó interrogantes fue el hermetismo en torno al operativo. Al ser consultados por este Medio, quienes acompañaban el traslado no brindaron información sobre la empresa responsable, el origen y destino del cargamento ni tampoco sobre la finalidad de las estructuras transportadas.

En caso de que se confirme que no hubo aviso previo a la Comuna, habrá que esperar qué determinación toma a través de la Secretaría de Seguridad y si la empresa pudiera ser sancionada económicamente, además de que se desconoce si habrá más camiones pasando por las rutas de nuestro Distrito.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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