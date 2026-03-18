La organización comunitaria solicitó participar de la comisión honoraria y su referente, Walter Taboada, planteó la necesidad de sumar a la comunidad en la discusión y de equilibrar desarrollo, ambiente y realidad social.

En un contexto atravesado por fuertes cuestionamientos en materia ambiental -con eje en la planta depuradora, el tratamiento de residuos y el crecimiento urbano- la organización Guardas Ambientales formalizó su pedido para integrar la comisión honoraria que trabaja en la modificación del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT).

La iniciativa fue tratada en la sesión del Concejo Deliberante del pasado lunes en la búsqueda de sumar una nueva voz al debate. Walter Taboada, integrante del espacio, explicó en Grassi.com (Estación Radio) que la intención es aportar una mirada basada en el trabajo territorial que vienen desarrollando con vecinos e instituciones.

“Creemos que la participación de las organizaciones de la comunidad aporta una mirada desde el territorio. Nosotros trabajamos con problemáticas ambientales concretas, en contacto directo con los vecinos”.

Guardas Ambientales se presenta como una organización comunitaria orientada a la preparación ante emergencias y la protección del ambiente. Actualmente se encuentra en proceso de obtención de la personería jurídica en Brandsen, aunque ya cuenta con estructura organizativa y presencia en distintos distritos.

“Somos una asociación civil con comisión directiva, con ocho integrantes, y estamos tramitando la personería jurídica. Tenemos presencia en diferentes provincias y en varios partidos de la provincia de Buenos Aires”, detalló Taboada.

Según explicó, el trabajo que desarrollan incluye talleres comunitarios, acciones de concientización y articulación con instituciones locales, con el objetivo de fortalecer capacidades y promover una cultura preventiva.

“EL DESARROLLO SE VA A DAR, PERO TIENE QUE ESTAR ORDENADO”

Uno de los ejes centrales del planteo de la organización es que la discusión sobre el ordenamiento territorial no puede reducirse únicamente a lo ambiental ni tampoco a lo productivo, sino que debe integrar ambas dimensiones junto al aspecto social.

“Todo el desarrollo humano termina afectando la parte ambiental. Por eso, todas las decisiones que se tomen tienen que contemplar ambas miradas”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el crecimiento es inevitable, pero debe ser planificado:

“El desarrollo se va a dar, eso es un hecho. Pero tiene que estar ordenado. Hay que evaluar qué impacto va a tener en el futuro y qué territorio queremos dejarles a las próximas generaciones”.

Taboada insistió en que el debate debe ser amplio y participativo, incluyendo a la comunidad: “Es necesario escuchar al vecino, porque es quien termina recibiendo directamente las consecuencias de cualquier decisión que se tome”.

“EL COUT ES UNA DISCUSIÓN QUE SE TIENE QUE DAR”

Consultado específicamente sobre el Código de Ordenamiento Urbano Territorial, el referente admitió que aún no realizaron un análisis exhaustivo, pero consideró fundamental poder acceder a esa discusión.

“No lo tenemos analizado en profundidad, por eso nos interesa participar. Queremos ver si está actualizado o si necesita adecuarse al contexto actual”, explicó.

Además, planteó interrogantes sobre el rumbo del Distrito en términos productivos y urbanos, aunque evitó fijar una postura cerrada: “No nos corresponde definir qué Brandsen se quiere. Eso lo tienen que determinar las autoridades con la comunidad. Pero sí creemos que es una discusión que se tiene que dar”.

Con relación a temas puntuales, como las distancias para ciertas actividades productivas o la instalación de nuevos emprendimientos, consideró que deben ser revisados en función de la evolución tecnológica y el consenso social: “Es válido debatirlo, escuchar a todos los sectores y ver qué respaldo hay para sostener o modificar esos criterios”.

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“NOSOTROS NO QUEREMOS REEMPLAZAR NINGUNA MIRADA”

Taboada también hizo referencia al rol de otras entidades con trayectoria en la defensa del ambiente, como Vecinos por un Brandsen Ecológico, y descartó cualquier tipo de competencia.

“El trabajo que vienen realizando es descomunal y muy valioso. Nosotros no queremos reemplazar ninguna mirada, al contrario: creemos que cuantas más organizaciones participen, mejor va a ser el resultado”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la problemática ambiental requiere un abordaje colectivo: “El medio ambiente lo tenemos que tratar entre todos. Cuantas más instituciones y vecinos se involucren, más posibilidades hay de llegar a soluciones reales”.

UN DEBATE ABIERTO

La eventual participación de Guardas Ambientales a la comisión honoraria ampliaría el abanico de actores en una discusión clave para el futuro del Distrito.Mientras tanto, el planteo de la organización se suma a un escenario donde crecen las demandas por soluciones estructurales en materia ambiental, especialmente en lo vinculado al tratamiento de residuos y el funcionamiento de la planta depuradora.

“Todas las decisiones que se tomen hoy van a impactar en el futuro. Por eso es fundamental que se discutan de manera abierta, con participación y con una mirada integral”, concluyó Taboada.

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