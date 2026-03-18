El temporal de este martes en la Ciudad dejó consecuencias varias.
El breve pero intenso temporal que azotó a la Ciudad y la Región dejó consecuencias varias y una de las víctimas es María, quien reside en el barrio La Parada junto a sus hijos y dialogó con InfoBrandsen tras sufrir la pérdida del techo de su vivienda, el cual se voló con el viento.
Sin dudas una situación muy complicada ya que vive con tres chicos chiquitos; entre ellos un bebé de apenas 7 meses. La familia quedó muy afectada y por ello solicita a la comunidad la colaboración de todos para poder volver a tener su hogar en condiciones dignas.
📲 Contacto: 2223 672328
💳 Alias: matias.thomas.maru
