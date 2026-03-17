El temporal de esta tarde dejó importantes daños en algunas zonas de Brandsen. Una familia perdió el techo de su casa y ahora necesita la ayuda de la comunidad.

Un breve pero intenso temporal se registró este martes en Brandsen y dejó importantes daños materiales en una vivienda del barrio Teniente Origone.

Según relató Matías, vecino afectado que se comunicó con InfoBrandsen, el hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando una fuerte ráfaga de viento levantó por completo el techo de su casa.

“Una ráfaga nos levantó el techo completo y en ese momento empezó a llover, lo que hizo que se mojara todo el interior”, explicó.

En la vivienda viven cinco personas: el matrimonio y tres hijos de 13, 14 y 6 años. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Tras lo ocurrido, vecinos de la zona colaboraron rápidamente para retirar parte del techo que había quedado colgando. En el lugar también trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y Desarrollo Social.

Actualmente, la familia atraviesa una situación compleja: no cuentan con servicio eléctrico y la vivienda quedó afectada por el agua. Los chicos debieron ser trasladados a la casa de conocidos.

Ante este panorama, Matías decidió comunicarse con InfoBrandsen para dar a conocer lo sucedido y solicitar la colaboración de la comunidad.

Cualquier ayuda, por mínima que sea, será de gran importancia para poder recuperar lo perdido, especialmente pensando en los chicos.

🤝 AYUDEMOS A ESTA FAMILIA Cualquier colaboración puede hacer la diferencia en este momento difícil 📲 CONTACTO DIRECTO 2223 464692 💳 ALIAS PARA COLABORAR mestechecruz.ppay Compartir también ayuda 🙌

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp