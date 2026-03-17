Iba en monopatín y se chocó un auto

Un insólito suceso para la Ciudad tuvo lugar esta mañana en periferias del barrio Las Mandarinas. Una persona resultó herida.

Cerca de las 8 de la mañana de este martes, una persona que se desplazaba en un monopatín eléctrico chocó un Ford Falcón en la esquina de Alberti y Belgrano.

La persona que viajaba en el monopatín se trasladaba por calle Alberti hacía el barrio Las Mandarinas, mientras que el auto lo hacía por Belgrano hacía Sáenz Peña.

El conductor del monopatín fue trasladado por el Same al Hospital Municipal Francisco Caram con heridas. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Comunal.

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