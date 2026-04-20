El 29 de mayo los actores encarnarán la obra «Negociemos: Una historia de amor» de Alicia Muñoz en la Sala de Cultura Municipal.

Con la producción de Damián Sequeira y la dirección de Ernesto Medela, la obra comenzará a las 21:00. Además, las entradas están disponibles en la boletería de Cultura y en la página PlateaUnoTickets.

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