María Laura, vecina y docente de nivel inicial, denunció la situación en cercanías al Jardín Nº 5. “No es solo limpieza, es salud y respeto por los chicos”, advirtió.

Una vecina expresó su preocupación por la acumulación de residuos en el camino 12 de Octubre, a la vera de Ruta 210 y reclamó respuestas urgentes por parte de las autoridades. Se trata de María Laura, docente de educación inicial del Jardín de Infantes N° 5, quien hizo llegar su testimonio acompañado de una imagen que refleja el estado del lugar.

“¿Hasta cuándo vamos a tener que convivir con esto?”, cuestionó la docente, visiblemente molesta por una problemática que, según señaló, no es nueva y afecta directamente a la comunidad educativa, además de los lugareños

En su reclamo, María Laura remarcó que la situación excede lo estético: “No es solo una cuestión de limpieza, es salud, es ambiente y es respeto por los vecinos y también por los niños”. En ese sentido, subrayó la gravedad de que el foco de residuos se encuentre en cercanías de una institución educativa: “En la zona hay una escuela y un jardín”.

La vecina también apuntó contra la falta de respuestas concretas y pidió una solución inmediata: “Necesitamos que se ocupen de la recolección de residuos en la zona. Esto no puede seguir así”.

Las imágenes enviadas muestran bolsas de basura acumuladas a la vera del camino, generando un foco de contaminación que preocupa tanto a familias como a docentes que transitan diariamente por el lugar.

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