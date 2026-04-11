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Tras la publicación del reclamo, la vecina Gabriela volvió a comunicarse con InfoBrandsen e informó que el delegado del barrio se contactó con ella y se acercó personalmente con una camioneta municipal.

Según detalló, se retiraron los residuos acumulados tanto de su domicilio como de otros vecinos de la cuadra que también venían realizando el reclamo.

Vecinos de la ciudad continúan comunicándose con InfoBrandsen a través de nuestro WhatsApp (2223 508499) para manifestar su preocupación por el servicio de recolección de residuos.

Foto enviada por la lectora.

En este caso, compartimos la carta enviada por Gabriela, quien describe una situación que —según señala— lleva varias semanas sin resolverse:

«En el barrio Teniente Origone tengo hace 4 semanas que no recolectan la basura, hacen algunas calles principales y el resto no pasan, entiendo los feriados puente, pero estamos hablando de casi 1 mes de basura acumulada.

El último día que pasó por las calles laterales fue el sábado 14/03. Supuestamente el recorrido es lunes, miércoles y viernes, pero nunca se cumplen esos 3 días, venían 2 veces a la semana o una, y a veces pasaban martes y jueves, o solo viernes, por lo tanto la basura estaba en los canastos y muchas veces terminaba rota por los perros callejeros (que los perros es otro tema aparte en Brandsen).

Ayer hablé con el delegado del barrio, que siempre tiene buena predisposición y te atiende el teléfono, y me dijo que estaba pedido que el camión pase hoy, y eso no sucedió.

Se están reportando casos de hantavirus en la provincia y el tema de la basura además de ser ambiental, implica un tema de salud.

Cabe destacar que el problema de la recolección de residuos en el barrio es un reclamo de vieja data, es un reclamo que se hizo al gobierno anterior y en estos momentos el actual intendente se vanagloria de pelear contra el abandono de Capelleti, y hoy Brandsen está peor que antes, eso sí, hay cámaras en varios puntos del partido para multar a las personas que desechan residuos, (y no justifico tirar basura en cualquier lado) pero para exigir al vecino, como autoridad, primero hay que dar el ejemplo y el municipio no cumple con algo mínimo como la recolección de residuos.

Te comento también que el camión con el que pasaban estuvo averiado mucho tiempo, circulaba sin capot, luces ni paragolpes, con ese vehículo recolectaban los residuos.

Después comenzó a venir una camioneta con barandas bajas, por lo tanto no tenía capacidad de carga.

La última vez que pasó un camión por las calles laterales era un camión común, pero con capacidad de carga. Por acá nunca pasó el camión compactador, siempre fueron camiones con cajas metálicas.

Gabriela».

Foto enviada por la lectora.

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