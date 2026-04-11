La edición n° 3082 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, los temas de tapa desarrollados.

La Rural se volvió a quejar por el estado de los caminos y critica también al Concejo por demorar el tratamiento del proyecto

La Sociedad Rural se quejó, ante el Concejo Deliberante, por la demora en el tratamiento del proyecto que mandó el Ejecutivo para conformar la comisión de arreglo y mantenimiento de los caminos rurales. Una advertencia: “Tendremos que recurrir a la justicia si no hay solución política”.

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Las Mandarinas hizo historia grande

Derrotó a Atlético y Progreso 4 a 1 y clasificó al Pomocional de AFA

El jueves, en el Estadio Chiqui Tapia de Alejandro Korn, Las Mandarinas derrotó 4 a 1 a Atlético y Progeso y, además de tomarse revancha de los dos clásicos definitorios que había perdido a manos del rojiverde, logró algo histórico para un club de la Ciudad: clasificar a un torneo oficial de AFA. El certamen comienza en Junio y el barrio es una fiesta.

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Con fondos propios y sin necesidad de ventas ni préstamos, la Cooperativa de Jeppener empezó a saldar su deuda con un pago inicial de $150 M

El acuerdo logrado fue fruto de la buena y esforzada gestión llevada adelante por quienes gobiernan hoy los destinos de una entidad que, para dar un acabado perfil del protagonismo que tiene en su pueblo, vale recordar los servicios vitales que presta: agua, gas, electricidad, telefonía, internet y video cable.

Tiene por delante pagos semestrales de 60 millones de pesos durante cinco años. Todo fue encaminado sin afectar ni el patrimonio ni los servicios que brinda.

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Ahora nos cuidarán ellas

Marta Adriana Nigro -en el extremo derecho- asumió como Jefa de la Estación de Policía Comunal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia local. Y Laura Delpettri (extremo izquierdo) quedó al frente de la Comisaría de la Mujer y la Familia. En el centro, las acompaña la super intendente de la Bonaerense, comisario general Laura Amaya.

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Dos incendios con invaluables pérdidas

Falleció un hombre en una casilla en Las Mandarinas y en Las Acacias perdieron todo

El primero ocurrió en una casilla de Las Mandarinas el lunes cerca de las 6 de la madrugada y el morador, un hombre mayor de edad, perdió la vida a causa de la acción de las llamas. El restante, a las 2 de la madrugada de ayer viernes, ocurrió en una casa de Las Acacias y las pérdidas fueron totales; para ayudar a la familia se abrió un alias titi.025.mp a nombre de Argentino Cándido Deleo.

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