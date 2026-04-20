Lautaro Dicipio es un boxeador de 19 años que se incorporó a la escuadra de Látigo Box el año pasado, y el viernes por la noche debutó como profesional, donde logró vencer a su contrincante. Hablamos con él para que nos cuente cómo fue su experiencia.

«Estoy muy contento por haber conseguido esta victoria, fue un momento muy especial para mí», expresó sobre el logro que obtuvo la semana pasada.

Oriundo de Bragado, el deportista compitió dentro de la categoría Peso Pluma contra Gabriel «El Pitbull» Pérez en un combate a cuatro rounds que se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Chacabuco. Finalmente, se llevó la victoria ya que ganó el fallo unánime por puntos: 40 – 36.

Dicipio nos contó cómo fue el tiempo de entrenamiento previo a la pelea: «La preparación con mi equipo fue muy exigente, con mucho entrenamiento físico y técnico, trabajando día a día con mi equipo Juan «Látigo» Coggi y Ariel Castillo para llegar de la mejor manera a la pelea».

Comenzó su carrera como boxeador amateur en 2022, y luego de 25 peleas; 13 de ellas ganadas (2 KO); 11 derrotas y un empate, participó del último combate dentro de esta categoría el año pasado.

Por otro lado, expresó que hubo mucho sacrificio pero también muchas ganas y motivación. Respecto al combate dijo que se sintió muy bien arriba del ring. Además contó que confió en todo lo que habían trabajado en conjunto y describió a la experiencia como algo increíble: «Poder llevarme el triunfo la hace aún más especial».

Finalmente, agradeció a su familia, su equipo de entrenamiento y a todas las personas de Bragado.

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Por Rocío García Beconi

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