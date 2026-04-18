El Municipio llevó adelante la presentación oficial del programa “Desconectar para conectar” en el Club Social de Brandsen, una iniciativa orientada a promover un uso responsable de la tecnología en las infancias y a generar herramientas de acompañamiento para las familias frente a los desafíos que plantea el uso de pantallas.

La jornada fue encabezada por el Intendente municipal Fernando Raitelli y contó con la presencia del senador provincial Emmanuel Santalla, autor de la Ley Provincial N.º 15.534, ya vigente, que establece pautas para el uso de dispositivos en escuelas primarias, promoviendo entornos que favorezcan el desarrollo, la salud y los vínculos en las infancias.



Además, acompañaron la actividad funcionarios, autoridades educativas, estudiantes, vecinos y vecinas del distrito. Durante el encuentro, disertaron profesionales de las áreas de Salud y Educación, quienes abordaron distintas dimensiones de la problemática vinculada al uso excesivo de pantallas en niños, niñas y adolescentes.

Participaron como oradoras Rosana Cortés y Valeria Viollaz (fonoaudiólogas), Carla Urrutia (pediatra), Graciela Fernández (subsecretaria de Educación) y Graciela González (psicopedagoga), quienes compartieron miradas, experiencias y herramientas para acompañar a las familias desde un enfoque integral.

Desde el área de Salud, a través de un trabajo interdisciplinario entre profesionales de fonoaudiología, psicología y pediatría, ya se viene abordando esta temática en el territorio, con presencia en CAI, jardines de infantes y distintas instituciones del distrito, generando espacios de encuentro, concientización y acompañamiento para las familias.

En este marco, se expusieron problemáticas que cuentan con respaldo científico, como dificultades en el desarrollo del lenguaje, alteraciones en la atención, trastornos del sueño, aumento de la irritabilidad y menor tolerancia a la frustración, así como impactos en los vínculos y en los procesos de aprendizaje asociados a la exposición temprana y excesiva a pantallas.

Asimismo, se continuará fortaleciendo este abordaje de manera articulada con el área de Educación, ampliando su alcance en todo el distrito.

Desde el Municipio se continuará promoviendo este tipo de iniciativas, entendiendo que se trata de una temática que atraviesa la vida cotidiana de las familias y requiere ser abordada de manera permanente.

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