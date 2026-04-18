El sábado 18 y domingo 19 de abril se llevará a cabo la Copa Magnus para distintas categorías en la cancha de pádel del complejo.

Las categorías que competirán serán 7ma. de caballeros (pareja 7ma. + 7ma.) y 5ta/4ta de caballeros ( pareja 5ta.+5ta. / pareja 4ta.+4ta. / pareja 5ta.+4ta.). Los participantes ganadores recibirán como premio distintos artículos de la marca Magnus Pádel.

Si querés participar podés inscribirte enviando un mensaje a Gonza González al: 2223-469984.

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