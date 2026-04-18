Habrá emprendedores y shows musicales en una jornada que busca superar el récord de 12.000 asistentes.

El sábado 18, San Miguel del Monte será escenario de la cuarta edición de la Fiesta de la Comida al Disco. Desde las 11 y hasta la medianoche, el predio La Aguada reunirá más de 50 puestos gastronómicos, paseo de emprendedores, música en vivo y propuestas para toda la familia a la orilla de la laguna.

Con entrada libre y gratuita, el evento aparece como una buena opción cercana para quienes quieran disfrutar de una salida distinta con comida, espectáculos y actividades al aire libre.

En la edición 2025 fueron más de 12.000 personas las que pasaron por la fiesta y es por ello por lo que este año desde la organización apostarán a extenderla durante todo el día.

El evento estaba pautado para el sábado 4 de abril aprovechando el fin de semana largo de Semana Santa, pero fue reprogramada por inestabilidad climática. Y por el mismo motivo, la celebración pasó del domingo 19 al sábado 18.

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