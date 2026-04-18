Todos los fines de semana la localidad lindera contará con un lugar de encuentro y disfrute para todos aquellos que quieran acercarse para pasar un lindo momento al aire libre.

Los sábados a partir de las 15:00 estará disponible el Paseo de Artesanos con productos locales: tejidos, mates, cerámicas, degustaciones, herrería y mucho más.

Los domingos el espacio contará con puestos gastronómicos, casas de té, una amplia variedad de vinos, quesos y salames; churros, pastelitos y más. Esta opción no sólo es una oportunidad para todos aquellos que busquen hacer una escapada, sino que también ayuda a los artesanos y emprendedores; y fomenta el comercio regional.

También habrá opciones de enoturismo en la localidad donde la marca de vinos Hocico Negro ofrecerá recorridos guiados para conocer el pueblo, y una degustación de vinos y quesos. Quienes quieran participar deberán comunicarse al 1136016954.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp