Comparsa Sapucay llevará a cabo un espectáculo en la Sala de Cultura bajo el nombre: La Perla de Mayo. La misma tendrá lugar el sábado 16 de mayo a las 20.30 en Sáenz Peña Nº 676
“Una noche a puro brillo, música y danza para disfrutar”, estimaron desde la organización. “La Perla de Mayo” reunirá grandes grupos de baile invitados en un espectáculo lleno de color, ritmo y celebración.
“Una propuesta ideal para vivir una noche especial junto al espíritu festivo de Sapucay”, agregaron. Las entradas pueden adquirirse en la Sala de Cultura o a través de PlateaUno Tickets.
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