Si buscás renovar tus zapatillas o equipo deportivo, Halo Deportes llegó para facilitarte las cosas. Un outlet que ofrece indumentaria y calzado de primeras marcas con un beneficio ideal: envíos sin cargo en un radio de 16 km.
El emprendimiento combina la comodidad de una tienda virtual con una atención personalizada para que no te equivoques en tu elección. Además, todas las semanas lanzan catálogos con ofertas especiales en accesorios y ropa deportiva.
📞 2223.429172
📱 halodeportes
HALO OUTLET
Calzado e Indumentaria Deportiva
👟 Productos
Calzado e Indumentaria: Amplio stock en primeras marcas para running, entrenamiento y uso urbano.
Accesorios: Equipamiento integral para diversas disciplinas deportivas.
📍 Información General
🗣️ Atención Personalizada
Asesoramiento directo para que encuentres el producto exacto para tu necesidad.
