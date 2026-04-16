La convocatoria será en Ruta 2 y busca visibilizar el rechazo a la posible rezonificación de un predio donde podrían instalarse centrales energéticas o un parque industrial.

Vecinos de distintas zonas del Distrito convocaron a una reunión abierta con concejales del Honorable Concejo Deliberante para este sábado 18 de abril a las 11 horas, en la estación de servicio ubicada en el kilómetro 51,5 de la Ruta 2.

El encuentro se enmarca en la creciente preocupación por la posible rezonificación de tierras a la altura del kilómetro 49, que habilitaría la instalación de centrales termoeléctricas o un parque industrial.

Según expresaron los organizadores, se trata de una de las primeras instancias de diálogo directo con representantes legislativos, quienes tendrán un rol clave al momento de votar eventuales modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT). En ese contexto, remarcan la importancia de la participación vecinal para transmitir de primera mano las inquietudes y el rechazo al proyecto.

“Esta es una de las primeras reuniones, y es fundamental la presencia de vecinos de zonas aledañas y potenciales damnificados, para poder transmitir directamente a los concejales nuestras inquietudes y preocupaciones”, explicaron.

Además del intercambio con los concejales, está previsto un recorrido por la zona en cuestión. El objetivo será mostrar que, lejos de tratarse de un área despoblada, existen numerosos barrios y viviendas en cercanías del predio donde se proyectarían estos desarrollos.

“El lugar está habitado y consolidado. Queremos que se vea la realidad del territorio antes de tomar decisiones que pueden afectar la calidad de vida de muchas familias”, señalaron desde la organización.

La convocatoria apunta a reunir a vecinos preexistentes y potencialmente afectados, en un intento por reinstalar el debate público sobre el uso del suelo en ese sector del Distrito y las consecuencias ambientales y sociales de este tipo de emprendimientos.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp