Mariana, vecina del barrio La Parada, se comunicó para visibilizar una problemática que se repite cada invierno. Asegura que ya realizaron presentaciones formales sin obtener respuestas concretas.

Una vez más, las lluvias dejaron al descubierto el crítico estado de la calle 53 -ex traza de acceso al barrio La Parada-, que este miércoles se volvió completamente intransitable debido al barro y la acumulación de agua.

La situación fue reportada por Mariana, vecina de la zona, quien se comunicó con InfoBrandsen para compartir imágenes y un video que reflejan las dificultades para circular, incluso en vehículos de mayor porte.

“Hoy ni las camionetas pudieron salir”, expresó, al tiempo que remarcó que el problema no es nuevo: “Hace años que venimos reclamando. Cada invierno es peor”.

Según detalló, durante 2025 los vecinos presentaron al menos dos notas formales, firmadas por residentes del barrio, solicitando mejoras en la traza. Sin embargo, no obtuvieron respuestas concretas. En algunos casos, directamente no hubo contestación; en otros, las gestiones no avanzaron pese a la insistencia.

En el comunicado que volvieron a presentar ante el Municipio, los vecinos plantean “por el estado crítico de la calle 53, que hoy está intransitable por el barro y el agua acumulada. Además, hay basura en la zona que agrava la situación”.

Asimismo, el reclamo no se limita a ese punto: también solicitan que se intervenga en otras arterias del barrio, como Ecuador y Jacarandá, que presentan un deterioro similar.

De acuerdo con lo manifestado por Mariana, desde el ámbito municipal les han indicado que las tareas posibles se limitan al drenaje del agua, argumentando que no se puede realizar una inversión mayor en ese acceso. Sin embargo, los vecinos consideran que esas acciones resultan insuficientes frente a un problema estructural que se repite año tras año.

“Necesitamos una solución urgente, ya que no se puede circular ni salir del barrio con normalidad”, concluye el escrito que será nuevamente elevado a la Comuna en los próximos días.

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