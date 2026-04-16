Desde la Comisión de Fomento informaron que esta propuesta educativa comienza en mayo y se desarrollará en las instalaciones del club deportivo.

Se trata de la Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria, que tendrá una duración de seis meses y será dictada por la Universidad Nacional de La Plata.

Las clases se dictarán los sábados con encuentros de dos horas, y la inscripción ya se encuentra abierta. Si querés más información, comunicate al (2223)57-4663.

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