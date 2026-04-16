La Municipalidad de Brandsen informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres de Apoyo Escolar.

Se trata de una propuesta pensada para acompañar a niños y niñas en su trayectoria educativa y fortalecer sus aprendizajes.

Quienes deseen inscribirse podrán acercarse a la Oficina de Educación, ubicada en Sáenz Peña 676, de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 13:30 hs.

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