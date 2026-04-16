Crisis en Clapp: acordaron retiros con indemnización

La empresa reducirá su plantel en Jeppener tras la caída de la producción. Serán 28 los trabajadores desvinculados mediante un acuerdo con el gremio, mientras continúan las gestiones en el Ministerio de Trabajo.

La empresa Clapp enfrenta una delicada situación productiva que derivó en un proceso de reducción de personal en su planta de Jeppener. Según se informó, la medida está vinculada a una baja en la actividad general del sector, que también impacta en otras fábricas del rubro.

La caída de la producción y las exportaciones golpea a la industria automotriz en Argentina. Stellantis y Toyota ajustan su actividad en sus plantas bonaerenses, efectivizando retiros voluntarios de trabajadores, entre ellos vecinos de Brandsen, Jeppener y Ranchos.

Stellantis, la histórica compañía fabricante de Peugeot y Citröen, anunció que cerrará un turno de producción a partir de mayo, lo que descuenta que existirá una importante reducción del personal, que ya se está poniendo en marcha desde hace unos días.

“Allá en Palomar dijeron que van a estar sobrando entre 380 y 420 trabajadores. Por consecuencia, acá también baja la producción y estarían sobrando 28 personas”, explicó el delegado de la UOM, Daniel Cardoso en diálogo con Grassi.com (Estación Radio).

La decisión de la compañía obedece a un plan de reordenamiento de la actividad, debido a la baja de la demanda que se transformó en una constante desde julio del año pasado.

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“EL VIERNES ESTARÍAN LLAMANDO A FIRMAR EL ACTA ACUERDO”

En este contexto, se llevaron adelante diversas reuniones entre la empresa, representantes sindicales y autoridades del Ministerio de Trabajo, tanto en instancias privadas como formales. A partir de esas negociaciones, se alcanzó un principio de acuerdo para ofrecer a los trabajadores de Clapp afectados un esquema de retiro con indemnización.

“Llegamos a un acuerdo de que estarían ofreciendo la indemnización en un 70%. Nos bajamos en una asamblea con el secretario general y los compañeros, y luego volvimos a hablar con la empresa”, detalló Cardoso.

Tras la asamblea, la empresa se comprometió a convocar a la totalidad de los trabajadores para presentarles formalmente la propuesta: “No es algo puntual, sino que van a llamar a todos los trabajadores y aquellos a los que les guste el ofrecimiento van a acordar y firmar”.

El martes mantuvieron audiencia en el Ministerio en la cual “vamos a mirar los papeles, las actas de acuerdo que se van a firmar. Va a venir el abogado de la UOM de La Plata y, si está todo en condiciones, el viernes 17 estarían llamando a los compañeros para firmar el acta acuerdo”.

Una vez rubricados los acuerdos y homologados por la cartera laboral, se concretarán las desvinculaciones: “Ahí sería terminar, con la indemnización de todos estos compañeros. Y la empresa se quedaría con 26 trabajadores”.

A pesar del impacto social que implica la pérdida de puestos laborales, desde el sector gremial destacaron el esfuerzo colectivo para evitar el cierre de la planta. “Entre todo esto, lo positivo es el sacrificio de la lucha de los trabajadores y de aquellos que se retiraron. Se mantiene abierta esta empresa de tantos años”, subrayó el delegado.

En ese sentido, Cardoso manifestó sus expectativas de recuperación a futuro: “Si Dios quiere y se puede, que levante el país para que esto pueda subir nuevamente el trabajo en general, y puntualmente para Jeppener”.

UN SECTOR GOLPEADO

La industria automotriz no repunta a comienzos de este año, dado que registra una caída de producción interanual del 30,1%, una baja de las exportaciones del 23,4%, y una menor entrega de unidades a los concesionarios que alcanza una caída del 11,4 % en enero y febrero. Cabe destacar que en junio de 2025 fue el último mes con resultados positivos del sector, cuando se registró una suba del 33,8% interanual.

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