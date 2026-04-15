En el marco de una gira nacional, Guerreras K-Pop del Universo llega a nuestra ciudad con una propuesta llena de energía, música y coreografías. Hablamos con Carminia Zarlenga, integrante del musical y vecina de nuestra ciudad para que nos cuente un poco más de este espectáculo.

Carminia comentó que la obra Producida por Torry Palenzuela fue estrenada con una temporada – enero y febrero – en Mar del Plata, donde se subieron al escenario todos los días tras dos meses intensos de ensayo.

«Hay una gira programada. De hecho este fin de semana estamos en Maipú y Balcarce; el otro fin de semana vamos a estar en Glew y General Rodríguez. En mayo vamos a estar en Campana, Brandsen y otros distritos de la provincia de Buenos Aires», detalló.

Respecto al público, expresó que es muy receptivo ya que hay cierto fanatismo con el fenómeno del K-Pop. Dijo que niñas y niños van vestidos como los personajes y utilizan el traje de Rumi o del Saja Boys. «Es muy gratificante ver la sonrisa, la inocencia, cómo se saben las canciones y las coreografías al ver la obra», relató.

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Ella representa el personaje de Myra, y dijo que el mismo la invita a jugar y a la vez implica un desafío porque es la aguafiestas de las guerreras, es fría y distante, pero en el fondo es dulce.

Por último, invitó a todas aquellas personas que disfrutaron de la película para que se acerquen a ver el musical ya que es una versión teatral de la misma. En ella van a encontrar a todos los personajes, van a poder bailar, jugar y cantar junto a ellos el 23 de mayo a partir de las 17:00.

Las entradas están a la venta en la Boletería de la Sala de Cultura, ubicada en Sáenz Peña N° 676; y en la página web de PlateaUno Tickets.

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