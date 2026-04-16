En mayo iniciarán dos nuevas capacitaciones del CEA Nº2

Ya están abiertas las inscripciones para los cursos de “Elaboración de Conservas Dulces y Saladas”, y “Uso y Mantenimiento del Tractor”.

El Centro de Educación Agraria N°2 informa a la comunidad que están abiertas las inscripciones para anotarse a los cursos de: “Elaboración de Conservas Dulces y Saladas”, y “Uso y Mantenimiento del Tractor”.

«Todos nuestros cursos son gratuitos, abiertos a la comunidad (mayores de 16 años) y cuentan con Certificación Oficial de la Dirección General de Cultura y Educación», especificaron desde la entidad.

La capacitación de tractores comenzará el martes 5 de mayo en el predio del CEA -Ruta 29, km 2-, de 13.30 a 16.30; el mismo tiene una duración de 10 clases.

En tanto, la cursada de Conservas iniciará el jueves 7 de mayo en Casa Rojo, Jeppener; de 8.30 a 12.30.

La inscripción es presencial en la sede del CEA Nº 2 (Ruta 29, km 2 – Predio de la Sociedad Rural). Se requiere concurrir con fotocopia de DNI y planilla de inscripción (disponible en Copybrand -Ferrari esq. Larrea).

Para más información, comunicarse al 2223.468732 en el horario de 8 a 15 horas.

Documentación necesaria

IMPORTANTE: DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN Fotocopia del DNI.

Planilla de inscripción a cursos del CEA N° 2 completada con tus datos (disponible en fotocopiadora Copybrand – Ferrari n° 97-).

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp