El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó una recorrida por las instituciones educativas que habían permanecido paralizadas y que ahora vuelven a ponerse en marcha.

La reactivación es posible gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del programa Escuelas a la Obra, impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Esta política pública busca revertir años de desinversión en infraestructura escolar, garantizando edificios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo del ciclo lectivo.

Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia estratégica de la obra: “Hemos activado muchas obras en estos dos años y medio que quedaron abandonadas por el Gobierno Nacional. En este caso, la Secundaria N°10 la estamos impulsando junto a la Provincia. Hay una decisión clara de seguir invirtiendo en educación”.

En ese mismo sentido, Mantegazza también recorrió el avance de la ampliación de la Escuela N°501, una institución fundamental para la educación especial en el distrito. Esta obra permitirá sumar nuevos espacios y mejores condiciones para acompañar a jóvenes y niños con discapacidad, fortaleciendo un sistema educativo más inclusivo y con igualdad de oportunidades.

Las intervenciones forman parte de una planificación integral que prioriza la reactivación de obras paralizadas y el trabajo coordinado entre Provincia, Municipio y el Consejo Escolar, atendiendo las necesidades específicas de cada comunidad.

Con estas acciones, San Vicente continúa consolidando su plan de expansión educativa, que ya suma más de 20 edificios escolares intervenidos o construidos en los últimos años, reafirmando el compromiso con una educación pública, gratuita, de calidad y cada vez más inclusiva.

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