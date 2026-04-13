El Municipio llevó adelante una nueva edición en el Predio Ferial Vieja Estación, un evento que reunió a vecinos, emprendedores y productores locales, consolidándose como una de las celebraciones más importantes del distrito.

Durante las jornadas, cientos de familias recorrieron los stands, disfrutaron de propuestas gastronómicas y participaron de diversas actividades culturales y recreativas pensadas para todas las edades. La fiesta volvió a poner en valor el trabajo de los productores apícolas y el crecimiento sostenido de esta actividad en la región.

El Intendente sanvicentino acompañó el evento y destacó la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro que impulsan la producción local y generan oportunidades para emprendedores. Luego del corte de cinta de inauguración, Mantegazza declaró que “este evento se ha transformando en una fiesta provincial, que crece año a año y está más linda”.

También se llevó a cabo una cata popular de miel, en la que los asistentes pudieron degustar distintas producciones locales.

Como cierre de la fiesta, se realizó la tradicional entrega de premios, reconociendo el esfuerzo, la calidad y la dedicación de los productores, actores clave para el desarrollo productivo del distrito. El primer puesto fue para La Magdalena, el segundo lugar para La Colmena de Ángela y el tercer puesto para El Colmenar de Rosales.

El evento fue organizado por el Club Argentino de Servicios. Desde el CAS, que será presidido por dos años por Mario Luna, en lugar de Claudio Rocca, aseguraron que el destino de lo recaudado es para colaborar con los Bomberos Voluntarios a nivel local, la cooperadora del Hospital Dr. Ramón Carrillo, ayudar a las escuelas rurales del distrito y para la construcción de escuelas de Fronteras.

La Fiesta Regional de la Miel continúa creciendo año a año, con una gran participación de la comunidad, reafirmando su lugar como un punto de encuentro que celebra la identidad, el trabajo y la cultura local.

NOTA PUBLICADA EL 11 DE MARZO

El próximo 11 y 12 de abril, el Predio Ferial «Vieja Estación» será el epicentro de la apicultura regional con una ambiciosa agenda que combina charlas técnicas, concursos de cata y espectáculos artísticos para toda la familia.

Para los profesionales del sector y los entusiastas de la apicultura, la fiesta ofrecerá actividades de alto valor académico y competitivo. Entre los hitos destacados se encuentran las Olimpíadas Apícolas y un ciclo de charlas técnicas destinadas a actualizar conocimientos sobre la producción de miel. Asimismo, se realizará la tradicional cata de miel, donde se evaluará la calidad y pureza de las variedades locales, y se dispondrá de un sector especializado para la venta de insumos apícolas, facilitando el intercambio comercial entre proveedores y productores.

Más allá de su perfil productivo, la Fiesta Regional de la Miel es un paseo imperdible para el público general. El predio contará con una amplia feria de productos regionales, donde la miel y sus derivados serán los protagonistas absolutos. Los asistentes podrán deleitarse con una variada oferta gastronómica y recorrer los puestos de artesanías, todo ello enmarcado por una cartelera de números artísticos que le pondrán música y color a ambas jornadas, garantizando entretenimiento de calidad para grandes y chicos.

Con esta 12° edición, San Vicente reafirma su identidad como capital regional de la miel, atrayendo no solo a vecinos del distrito, sino también a turistas de toda la región. La invitación está hecha para disfrutar de un fin de semana único en un entorno familiar y profesional, celebrando el trabajo de los apicultores y la riqueza de nuestra tierra en el corazón de la «Vieja Estación».

«Este evento ya es parte de nuestra identidad. Es una oportunidad para apoyar a nuestros apicultores, promover el consumo de miel local y celebrar nuestra cultura», expresó el intendente sanvicentino Nicolás Mantegazza.

Durante las jornadas, se podrá disfrutar de una feria de productos apícolas y artesanales, degustaciones, talleres, charlas técnicas para productores, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Fuente: Al Sur Web

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