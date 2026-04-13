La propuesta reunió a viveros, floristas, productores de huertas orgánicas, paisajistas y emprendedores vinculados al mundo de las plantas.

Con una tarde primaveral que acompañó, Plaza Brandsen se llenó de puestos, plantas y vecinos que recorrieron la expo a lo largo de la jornada. No sólo se vendieron plantas e insumos para las mismas, sino que en algunos stands también se podían ver distintos carteles informativos sobre algunos aspectos de la naturaleza y los cuidados.

La Municipalidad de Brandsen, a través de la Subsecretaría de Producción y Empleo y la Dirección de Política Ambiental, realizará la 1° ExpoVerde Otoño, que tendrá lugar desde las 10 en Plaza Brandsen.

La propuesta reunirá a viveros, floristas, productores de huertas orgánicas, paisajistas y emprendedores vinculados al mundo de las plantas, además de ofrecer accesorios para jardinería y charlas informativas para la comunidad.

Esta será la primera edición de una iniciativa pensada para repetirse durante el año, con encuentros vinculados a cada estación, acompañando las distintas variedades de plantas y propuestas que ofrece cada temporada.

CONVOCATORIA PARA EMPRENDEDORES

Desde el Municipio se invita a viveros, floristas, paisajistas y emprendedores del rubro a participar de la feria. Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Producción y Empleo (Mitre 484), de lunes a viernes de 8:30 a 13:30, o comunicarse al 2223 436915 para recibir más información.

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