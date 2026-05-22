Este miércoles se concretó el encuentro abierto a la comunidad donde se abordó la problemática de la salud mental en nuestro distrito.

El mismo tuvo lugar en el Museo y Archivo Histórico local, y contó con la presencia de profesionales de la salud y estudiantes interesados en aportar su perspectiva y debatir alrededor de esta temática que hoy atraviesa a nuestra comunidad.

NOTA PUBLICADA EL 18 DE MAYO DE 2026.

La Municipalidad comunicó que el miércoles 20 de mayo se llevará a cabo el primer encuentro abierto a la comunidad sobre acompañamiento en salud mental, realizado en el marco de la ordenanza de voluntariado social.

La reunión tendrá lugar en el Museo y Archivo Histórico local ubicado en Av. Mitre n° 146 a las 14:00. La misma va dirigida a estudiantes y profesionales que estén interesados en aportar su perspectiva y experiencias al equipo de trabajo de salud; para que tengan la oportunidad de expresarse y dialogar con otras personas para poder compartir ideas y opiniones al respecto.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp