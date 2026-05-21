La misma tuvo lugar en la Casa de Gobierno Bonaerense con la presencia del gobernador Kicillof y más de 60 jefes comunales.

El Intendente Fernando Raitelli participó junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro de Salud Nicolás Kreplak, la vicegobernadora Verónica Magario y jefes comunales bonaerenses de una reunión para analizar el impacto que están generando las políticas de ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema de salud.

Fue un encuentro con más de 60 intendentes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno “donde se planteó la preocupación por la eliminación y el recorte de programas, la falta de entrega de medicamentos y la reducción de recursos destinados a hospitales y municipios, una situación que termina trasladando toda la presión a los sistemas de salud locales”, manifestó Raitelli.

Y agregó que además “se advirtió que mientras el Gobierno nacional se retira de áreas esenciales, los municipios estamos haciendo un esfuerzo enorme para afrontar una demanda cada vez mayor para garantizar atención, tratamientos y prestaciones básicas a miles de vecinos”.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales. No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, agregó.

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Javier Milei decidió abandonar a la población argentina: desde que asumió, recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI”, agregó.

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