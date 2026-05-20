El intendente Nicolás Mantegazza participó del 3° Encuentro Regional de Robótica realizado en la Escuela Técnica N° 2 “Manuel Mateo”, que reunió a docentes y delegaciones de distintos distritos de la región para compartir experiencias vinculadas a la innovación, la ciencia y el aprendizaje colaborativo.



Durante el encuentro, se desarrollaron talleres de armado con kits escolares, desafíos tecnológicos para nivel inicial y primario, demostraciones de robótica y actividades vinculadas al fútbol robótico, promoviendo el trabajo en equipo y la incorporación de nuevas herramientas en los proyectos educativos.



La propuesta contó con la presencia de autoridades educativas, entre ellas la Jefa Distrital, Sandra Tort, y la directora de la institución anfitriona, Romina Villalba, además de delegaciones provenientes de Esteban Echeverría, Presidente Perón, Ezeiza y Almirante Brown.



En ese marco, Mantegazza destacó la importancia de generar este tipo de encuentros para potenciar la educación y acercar nuevas oportunidades a los estudiantes. “Estamos convencidos de que la educación es fundamental y de que las herramientas de innovación, ciencia y tecnología que podamos acercar a nuestras escuelas son claves para el futuro”, expresó.



Asimismo, el jefe comunal remarcó el valor de estos espacios educativos y tecnológicos: “Estos encuentros ponen a la escuela en la vanguardia. Un poco de lo que está pasando y de lo que se vive hoy acá nos parece muy interesante, y desde el Municipio creemos que tenemos que acompañar y fortalecer estos ámbitos”.



“Hoy vamos a disfrutar y compartir junto a las familias y a todos los chicos el enorme trabajo que vienen realizando”, agregó, felicitando además a las delegaciones participantes de toda la Región 5. “Les agradecemos y los felicitamos nuevamente. Estamos seguros de que van a hacer un gran papel en la fiesta provincial. Hay que seguir trabajando fuerte en cada uno de estos proyectos y en todo lo que tenemos por delante”, concluyó.



La iniciativa formó parte de las políticas impulsadas por la Provincia y el Municipio para fortalecer la educación pública mediante nuevas herramientas tecnológicas y espacios de intercambio que acerquen a los jóvenes a la ciencia, la programación y la creatividad aplicada al aprendizaje.

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