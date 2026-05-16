El intendente sanvicentino acompañó la apertura del moderno establecimiento educativo que beneficiará a más de 500 alumnos y alumnas del distrito.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó la apertura formal del nuevo edificio ubicado sobre Belgrano entre Maipú y Estrada. El acto contó con la participación de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y la directora de la institución, Triana Fernández.



La obra, realizada mediante una inversión provincial de $1.941 millones, permitirá que más de 500 estudiantes del nivel primario cuenten con un edificio propio y moderno, equipado con nueve aulas distribuidas en dos pisos, con ascensor, biblioteca y oficinas destinadas a docentes y auxiliares.



Por su parte, Axel Kicillof señaló que “hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes: mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”.



Asimismo, Kicillof afirmó que la Provincia continuará avanzando con obras educativas pese al contexto económico. “Este es el edificio escolar Nº314 que inauguramos y no va a ser el último. Vamos a seguir por este camino para mejorar las condiciones de aprendizaje y construir las escuelas que necesitan las y los bonaerenses”, concluyó.



A su vez, el jefe comunal destacó que la nueva Escuela de Educación Primaria N°6 representa “un nuevo avance para la educación pública del distrito, incorporando más infraestructura y mejores oportunidades para los chicos y chicas de San Vicente”.



“Ese edificio, que se hacía con los fondos nacionales, es una de las tantas obras paralizadas. Esta realidad nos muestra esa cara de las dos argentinas. De esa que no baja los brazos y con esperanzas sigue trabajando, que cree en la educación, en la producción y el trabajo, que lo lleva adelante defendiendo los valores de la escuela pública”, expresó Mantegazza.



Además, el mandatario local sostuvo que “tenemos dos obras más que estamos llevando adelante en este momento de la Argentina, que son Escuela Secundaria de La Pradera y la Secundaria 11, que se erigen y se levantan en la localidad de Alejandro Korn, que nos van a permitir que tengan su lugar para expandirse, que sus proyectos educativos puedan trabajar con mucha calidad con los docentes”.



En el marco de la actividad, y con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, también se firmó un acuerdo de leasing por $427 millones para que el municipio incorpore dos excavadoras sobre orugas destinadas a fortalecer los trabajos de infraestructura y servicios en el distrito.

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