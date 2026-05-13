La convocatoria incluye el sorteo de casas en el Barrio Empalme y la adjudicación directa de los últimos lotes en Papa Francisco y Carola Lorenzini.



A través de la Casa Municipal de Tierras, el gobierno municipal continúa impulsando políticas públicas destinadas a ampliar el acceso al hábitat y generar más oportunidades para las familias del distrito.



En ese marco, se encuentra abierta la inscripción presencial para participar del sorteo de viviendas recuperadas por incumplimiento al programa en Barrio Empalme. La convocatoria se desarrollará del 11 al 20 de mayo en las oficinas de la Casa Municipal de Tierras, con atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas.



Además, continúa la inscripción para la adjudicación directa de los últimos lotes disponibles del proyecto Papa Francisco, ubicado en La Pradera, y la segunda reinscripción para los últimos 100 lotes del barrio Carola Lorenzini, ubicados entre Guayanas y Juan de Garay, en Alejandro Korn. Los requisitos son: tener domicilio en San Vicente, ingresos comprobables y dos garantes.



Estas iniciativas forman parte de una política integral orientada a garantizar mayor transparencia y facilitar el acceso a la vivienda y a la tierra para vecinos y vecinas de San Vicente.



Asimismo, remarcaron la importancia del acompañamiento y asesoramiento administrativo que se brinda a las familias durante cada etapa del proceso, fortaleciendo herramientas que permitan avanzar hacia una mayor inclusión habitacional.



Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse al 2224-558368 o acercarse a las oficinas de la Casa Municipal de Tierras.

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