La jornada se realizó en el Centro Comunal de Alejandro Korn y estuvo destinada a personas con discapacidad del distrito.



El intendente sanvicentino llevó adelante una nueva entrega de Pases Libres Multimodales destinada a vecinos y vecinas con discapacidad. En esta oportunidad, se otorgaron 57 credenciales que permiten garantizar el acceso gratuito al transporte público en todo el territorio bonaerense.



La actividad se desarrolló en el marco de las políticas de inclusión impulsadas por la gestión municipal, con el objetivo de seguir ampliando derechos y promoviendo una mayor igualdad de oportunidades para la comunidad.



Durante la jornada participaron funcionarios locales y provinciales, junto a representantes del área de discapacidad, quienes acompañaron a las familias beneficiarias en la entrega de los pases.

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Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer herramientas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y favorezcan su movilidad e integración social.



El Pase Libre Multimodal permite a las personas con discapacidad utilizar de manera gratuita los servicios de transporte público provincial, constituyendo una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación, la salud, el trabajo y distintas actividades cotidianas.

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