Personal de la Estación de Policía Comunal de Brandsen llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Las Mandarinas en el marco de una causa por amenazas agravadas y tenencia simple de estupefacientes, con intervención de la UFI descentralizada de Brandsen.

La medida fue solicitada luego de tareas investigativas, recolección de testimonios y distintas pruebas vinculadas a una denuncia radicada días atrás por amenazas calificadas por el uso de arma.

Durante el procedimiento se incautaron siete municiones calibre .38 largo intactas, 86 gramos de marihuana y un teléfono celular.

Como resultado del operativo, el imputado fue puesto a disposición de la Justicia y se realizaron las actuaciones de rigor correspondientes.

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