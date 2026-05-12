La consejera escolar de la UCR analizó el impacto de la suspensión del programa alimentario bonaerense en Brandsen y consideró que será “difícil” que los módulos vuelvan en tres meses.

La suspensión por 90 días del programa MESA Bonaerense continúa generando preocupación en distintos sectores vinculados a la educación y la asistencia alimentaria. En Brandsen, la consejera escolar Patricia García, (UCR), se refirió al tema y explicó el alcance que tenía el programa en el Distrito, además de cuestionar el impacto social que tendrá su interrupción.

Durante una entrevista brindada a Grassi.com (Estación Radio), García recordó que el programa nació durante la pandemia de COVID-19, cuando los alumnos dejaron de concurrir presencialmente a las escuelas y el Servicio Alimentario Escolar debió reorganizarse. “MESA Bonaerense surge en el 2020 con la pandemia, cuando los niños de la Provincia no podían acudir al SAE, al Sistema Alimentario Escolar”, explicó.

Según detalló, el dinero que originalmente estaba destinado a las prestaciones alimentarias dentro de las instituciones educativas fue utilizado para conformar módulos alimentarios que eran entregados a las familias. “Ese dinero que se destinaba a las prestaciones que se les ofrecían a los alumnos en el comedor de las instituciones escolares fue destinado a formar estas cajas, estos módulos alimentarios, para ser entregados a las familias como una ayuda para la alimentación de los alumnos en sus domicilios”, señaló.

EN BRANDSEN SE ENTREBAGAN 4000 MÓDULOS

La consejera escolar remarcó que, una vez restablecida la presencialidad y reactivado el funcionamiento habitual de los comedores escolares, el programa se mantuvo por decisión del Gobierno bonaerense como una herramienta complementaria para reforzar la alimentación de las familias.

“Cuando se levantó la pandemia y volvimos nuevamente a la presencialidad, se restaura el servicio de SAE, los chicos empiezan a ir al comedor y el Gobierno provincial insiste en que era importante seguir entregando esta caja como ayuda y fortalecimiento de los alimentos de estos chicos”, indicó.

En Brandsen, explicó, hasta el último mes se entregaban más de 4.000 módulos alimentarios compuestos por 11 productos y sostuvo que el esquema representaba una ayuda concreta para cientos de hogares del Distrito.

“LA CAJA AYUDABA A TODA LA FAMILIA”

Consultada sobre el motivo de la suspensión, García vinculó la decisión al contexto económico provincial y a los recortes de recursos provenientes del Gobierno nacional. “Es difícil sostenerlo con el recorte que Nación hizo a la Provincia”, expresó.

Sin embargo, también reconoció que la eliminación temporal del programa genera un ahorro significativo para las cuentas bonaerenses. “Al sacar en el Distrito poco más de 4.000 módulos alimentarios, la Provincia tiene alrededor de 63 millones de pesos más disponibles”, afirmó.

De acuerdo con lo informado oficialmente, esos recursos serán volcados al fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar mediante un aumento del 30% en las prestaciones alimentarias que reciben los alumnos en las escuelas.

No obstante, García consideró que esa suba no alcanza para reemplazar el impacto social del programa MESA. “La pérdida de la caja de alimentos no se compensa”, sostuvo de manera contundente. Y agregó: “En la escuela comen los alumnos. Yo creo que la caja ayudaba a la familia entera”.

👉 Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades

UN AUMENTO “MÍNIMO E INSUFICIENTE”

Durante la entrevista, la consejera escolar explicó que el incremento del 30% en el SAE llegó después de un largo período sin actualizaciones importantes. “El 30% llegó recién ahora y no se recibía un aumento significativo desde marzo de 2025”, remarcó.

Por eso, consideró que el porcentaje otorgado por la Provincia no logra cubrir el aumento sostenido de los costos de los alimentos y del funcionamiento general del servicio. “El 30% resulta algo mínimo, insuficiente”, afirmó.

Además, describió las dificultades cotidianas que enfrentan quienes administran el sistema alimentario escolar para mantener la calidad nutricional de las prestaciones. “Tenemos que estar todo el tiempo negociando o adaptando los menúes de acuerdo con lo que la inflación va marcando y los costos que implica sostener esa prestación”, explicó.

DUDAS SOBRE EL REGRESO DEL PROGRAMA

Aunque oficialmente la suspensión fue anunciada por 90 días, Patricia García dejó entrever sus dudas respecto a una eventual reactivación del programa. “Sinceramente es también mi apreciación personal que va a ser difícil volver a ejecutar nuevamente los módulos MESA”, aseguró.

En ese sentido, señaló que el ahorro económico que implica la eliminación de los módulos alimentarios podría llevar a la Provincia a extender la medida más allá del plazo anunciado. “Estamos hablando de casi 20 millones de pesos de diferencia solo en el Distrito entre lo que costaba MESA y el impacto del aumento del 30% del SAE”, explicó.

La entrevistada sostuvo además que, si la inflación continúa avanzando, la Provincia deberá seguir priorizando recursos para sostener el funcionamiento de los comedores escolares.“Ojalá tengamos un nuevo aumento antes de los 12 meses, porque si no los chicos no van a poder seguir teniendo la calidad de alimentos que tienen hoy”, advirtió.

LA POSTURA DEL CONSEJO ESCOLAR

Durante la charla también surgieron preguntas sobre el comunicado conjunto difundido por el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Educación para informar oficialmente la suspensión del programa, aunque sin fijar una postura política explícita sobre la situación.

Al respecto, García respondió que el objetivo fue acompañar institucionalmente la posición de la Provincia frente a los recortes nacionales. “Se actúa en defensa de la Provincia y de los recortes que ha sufrido por parte de Nación, que somos conscientes que existen”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que acompañó el documento aun formando parte de la oposición dentro del Consejo Escolar. “Desde mi humilde lugar, como oposición y minoría absoluta dentro del Consejo Escolar, hemos compartido y firmado el comunicado”, indicó.

LA SITUACIÓN DE LOS AUXILIARES

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el conflicto que atraviesan auxiliares escolares tras el cese de designaciones bajo el denominado Artículo 13. La consulta surgió a partir de un mensaje de un oyente que planteó la preocupación por trabajadores que permanecieron durante meses sin cobrar salarios.

García explicó que el 28 de febrero la Provincia cesó a 21 agentes que se desempeñaban en el distrito bajo esa modalidad. “El Distrito se desordenó totalmente”, reconoció. Según detalló, muchos de esos trabajadores cumplían funciones por necesidades de servicio y venían siendo renovados periódicamente.

Posteriormente, la Provincia habría iniciado un proceso de pase a planta permanente para otorgar estabilidad laboral a parte del personal. “Prometieron ir pasando a esos agentes a planta permanente y darles estabilidad laboral”, explicó.

Sin embargo, señaló que todavía hay auxiliares que continúan esperando definiciones administrativas y que los tiempos burocráticos generan fuertes complicaciones económicas. “Los actos administrativos llevan un período y podemos estar sin cobrar hasta que se actualice la situación de revista”, sostuvo.

Aunque aclaró que los haberes luego se abonan de manera retroactiva, reconoció las dificultades que atraviesan los trabajadores durante ese tiempo. “Es muy difícil sostener la vida cotidiana de las personas sin un sueldo”, concluyó.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp