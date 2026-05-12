La historia de Sebastián Mayor, el brandseño radicado en Capilla del Monte, Córdoba, continúa sumando capítulos y repercusión nacional. Luego de la entrevista realizada semanas atrás en DoceTV —que también compartimos en InfoBrandsen— el caso volvió a instalarse en los medios tras su aparición en Crónica TV junto al periodista Chiche Gelblung.

Mayor atraviesa desde hace más de cuatro años un complejo conflicto judicial por la revinculación con su hijo de 11 años. En la nueva entrevista televisiva reiteró su preocupación por la situación del menor y volvió a cuestionar las demoras y decisiones judiciales que, según sostiene, le impiden recuperar el vínculo.

“Los padres también aman, también educan y también crían a sus hijos”, expresó durante la charla, donde relató que el contacto con su hijo se interrumpió luego de denuncias por violencia que, según indicó, terminaron archivadas.

Además, volvió a mencionar situaciones que considera alarmantes, vinculadas a la escolarización y al contexto familiar del niño. “Pasó un cumpleaños, pasó un Día del Padre, pasaron las fiestas… y fueron pasando los años”, manifestó con angustia.

Tal como informamos anteriormente en InfoBrandsen, el caso ya había tomado estado público luego de una entrevista en DoceTV, donde Sebastián había expresado su temor por el bienestar de su hijo y pedido que la Justicia actúe con mayor celeridad.

Ahora, con la repercusión alcanzada en Crónica TV, la situación volvió a quedar en el centro de la escena nacional, mientras el vecino nacido en Brandsen insiste en su pedido de revinculación y seguimiento del caso.

▶ A continuación compartimos la entrevista completa emitida por Crónica TV.

Informe Especial Sebastián Mayor habló en Crónica TV El vecino nacido en Brandsen volvió a exponer públicamente su lucha judicial por recuperar el vínculo con su hijo. Crónica TV junto a Chiche Gelblung, donde Sebastián volvió a relatar el difícil proceso judicial que atraviesa desde hace más de cuatro años. Portal InfoBrandsen | Primer portal de noticias de Brandsen ▶ La entrevista fue emitida porjunto a, donde Sebastián volvió a relatar el difícil proceso judicial que atraviesa desde hace más de cuatro años.

Nota Relacionada “No quiero que mi hijo sea otro Lucio o Ángel” Semanas atrás, InfoBrandsen compartió el primer testimonio público de Sebastián Mayor, el vecino nacido en Brandsen que atraviesa una compleja batalla judicial para recuperar el vínculo con su hijo. ▶ Leer la nota completa

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