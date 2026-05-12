La Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante una Jornada de Vacunación Antigripal el próximo martes en el CAPS Las Mandarinas.

La iniciativa que tendrá lugar entre las 09:00 y las 14:00, tiene como objetivo continuar fortaleciendo el acceso a la vacunación en todo el distrito, acercando una jornada extendida para que más vecinos y vecinas puedan completar su esquema dentro de los grupos priorizados.

La vacunación está destinada a:

Adultos mayores de 65 años

Niños y niñas de 6 a 24 meses

Personas gestantes, en cualquier trimestre

Puérperas hasta 10 días posparto

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo

Personal estratégico: policía, bomberos, docentes y estudiantes que realicen prácticas en servicios de salud

Personas en contacto con aves de corral.

Desde el área de Salud se continúa trabajando para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a las vacunas, promoviendo la prevención y el cuidado de la comunidad.

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