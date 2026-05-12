Este martes se desarrolla una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, donde comenzaron a llegar columnas de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores de universidades nacionales.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en el marco de un nuevo reclamo por el presupuesto universitario y la situación salarial del sector educativo.

Foto InfoBae

La movilización representa la cuarta gran marcha universitaria desde la asunción del presidente Javier Milei y tiene como eje principal el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los reclamos, las organizaciones señalaron:

• La falta de actualización presupuestaria para las universidades públicas.

• La pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes.

• El incumplimiento de artículos de la ley vinculados a recomposición salarial y becas estudiantiles.

• La preocupación por el funcionamiento de las instituciones educativas en el contexto económico actual.

El acto central está previsto para las 18 horas en Plaza de Mayo, donde se esperan discursos de representantes universitarios y sindicales.

Desde las entidades convocantes aseguran que la situación del sistema universitario “se agravó en los últimos meses” y sostienen que continúan sin respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.

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