Domselaar: Mantegazza recorrió la fábrica de lácteos La Mansa

El intendente sanvicentino visitó la empresa sita en Ruta 210 para conocer los procesos de producción y el funcionamiento del punto de venta “La Brava”.

El jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza recorrió las instalaciones de la fábrica La Mansa junto a su dueño, Víctor Lema, donde destacó la importancia de fortalecer a las industrias y emprendimientos que generan trabajo y desarrollo en el distrito.

Durante la visita al predio lindero a la ruta 210, pudo conocer de cerca el proceso de elaboración de los quesos, desde la recepción de la leche hasta la producción final, además de recorrer las instalaciones de una empresa con más de 34 años de trayectoria en la localidad y que continúa en constante crecimiento.

La Mansa elabora actualmente 28 variedades de quesos y se ha consolidado como una de las firmas productivas más representativas de la zona, apostando a la calidad, la innovación y la expansión de su producción.

Asimismo, la recorrida incluyó una visita al punto de venta minorista “La Brava”, inaugurado hace dos años, donde la empresa comercializa directamente sus productos lácteos y también productos porcinos, acercando alimentos de producción local a las familias sanvicentinas. El emprendimiento cuenta además con una sucursal en la ciudad de Pinamar.

“Desde el Municipio vamos a seguir acompañando a cada industria y emprendimiento que, apuesta por San Vicente, porque creemos en el trabajo, en la producción y en el esfuerzo de quienes hacen crecer todos los días a nuestro distrito”, expresó Mantegazza.

La visita se enmarca en las políticas impulsadas por aquel Municipio para acompañar al sector productivo local y fortalecer el entramado económico de San Vicente, promoviendo el crecimiento de empresas que generan empleo y valor agregado en la comunidad.

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