Nicolás Mantegazza recibió a deportistas de la Asociación Regional de Deportes de Contacto de San Vicente, en un encuentro destinado a seguir impulsando el crecimiento de estas disciplinas en el distrito.



La jornada contó con la participación del presidente de la asociación, Fabián Pérez, de Jonathan Fernández, presidente de la Comisión de Deportes del Honorable Concejo Deliberante de San Vicente y Cristian Gómez, subsecretario de Deportes, quienes acompañaron a los atletas durante el encuentro.



Durante la reunión, realizada en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, los deportistas compartieron sus experiencias, logros y desafíos, en un espacio de diálogo donde también se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo políticas públicas vinculadas al deporte, la inclusión y el acompañamiento a los atletas locales.



Entre los representantes de San Vicente estuvo Gonzalo Ojeda, campeón juvenil de kick boxing en la categoría hasta 55 kg.

Por parte de Alejandro Korn participaron Thiago Albarracín, campeón juvenil de boxeo amateur en la categoría hasta 57 kg; Enzo Sosa, campeón juvenil de kick boxing en la categoría hasta 71 kg; Rodrigo Vega, campeón juvenil de kick boxing en la categoría hasta 67 kg; Dylan Castro, peleador PRO AM y múltiple campeón provincial y regional de kick boxing en la categoría hasta 67 kg; y Cristian Fernández, peleador profesional y campeón argentino de full contact en la categoría hasta 67 kg.



Acompañado por referentes deportivos y miembros de la comunidad, el jefe comunal destacó la importancia de seguir jerarquizando el deporte local y generar más oportunidades para los jóvenes deportistas del distrito al agregar que “seguimos trabajando para fortalecer el deporte local y acompañar a nuestros atletas en cada etapa de su crecimiento”.



El encuentro también permitió avanzar en nuevas iniciativas para consolidar el desarrollo de los deportes de contacto en San Vicente, fomentando espacios de formación, competencia y contención para los atletas del distrito.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp