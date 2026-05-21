Se aprobó un reconocimiento municipal destacando el esfuerzo colectivo de sus dirigentes, jugadores y familias.

Durante la Sesión Especial Nº 01/2026 celebrada en la noche del martes, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el reconocimiento municipal al Club Las Mandarinas por su trayectoria, su crecimiento institucional y deportivo, y por su histórica participación en el Torneo Promocional Amateur de la Asociación del Fútbol Argentino.

En la resolución se declaró al Club Las Mandarinas, como “Embajador Deportivo de Brandsen, en reconocimiento a su trayectoria dentro del fútbol, crecimiento institucional y deportiva, y a su histórica participación en el Torneo Promocional Amateur”. La institución fue representada por una comitiva encabezada por su presidente Luján Barragán Osorio; también asistieron el extricampeón de boxeo de los medianos, Juan Martín «Látigo» Coggi y Hugo Ávalos, quienes fueran popes de la entidad.

En las consideraciones, se hizo un racconto del crecimiento deportivo de los últimos años y sus inicios como invitado en la Liga Chascomunense de Fútbol en los 80’ para luego integrarse de manera definitiva en los 90’ hasta el 2021, año en donde se creó la Liga Metropolitana.

Aludieron que en su recorrido deportivo también formó parte de competencias regionales, “fortaleciendo su desarrollo competitivo y proyectando institucionalmente al club más allá de los límites locales”, destacando el campeonato obtenido en el Clausura 2003 bajo la dirección técnica de Cristian Aldirico como hecho bisagra.

Y resaltan los títulos logrados en el 2024 y 2025 que le permitieron disputar y obtener la clasificación al Torneo Promocional Amateur, certamen que representa la continuidad histórica de la antigua Primera D y así insertarse directamente a la Asociación del Fútbol Argentino, “instancia históricamente de difícil acceso para instituciones del interior indirectamente afiliadas”.

Y concluyen argumentando que “la presencia del Club Las Mandarinas en competencias de mayor nivel proyecta el nombre de Brandsen más allá de los límites locales, convirtiéndose en un verdadero símbolo de identidad, pertenencia y orgullo”.

El Intendente Fernando Raitelli acompañó este reconocimiento y destacó “el esfuerzo, el compromiso y el trabajo colectivo que la institución desarrolla desde hace años, representando con orgullo a Brandsen dentro y fuera del Distrito”.

La distinción pone en valor el recorrido del club y el acompañamiento permanente de dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y familias que forman parte de una institución que continúa creciendo y fortaleciendo el deporte local.

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