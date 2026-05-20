El sábado 23 habrá baile familiar en el Centro de Jubilados

Las entradas ya están a la venta para una noche inolvidable a puro ritmo, shows en vivo y servicio de cantina. Actuará el Grupo Esperanza.

El próximo sábado 23 de mayo, a partir de las 210, las puertas del Centro de Jubilados y Pensionados (Av. San Martín 541) se abrirán una velada pensada para toda la familia. La propuesta musical de la noche promete no dejar a nadie sentado. Habrá una variada selección de géneros que incluye tango, pasodoble, folklore, rock y la infaltable cumbia campera, asegurando un repertorio para todos los gustos y edades.

Habrá show en vivo a cargo del «Grupo Esperanza (Nueva Generación)», y la noche contará con un completo servicio de cantina a precios accesibles. Desde la organización recordaron que la capacidad del salón es limitada, por lo que se recomienda adquirir las localidades con anticipación para no quedarse afuera.

Los valores de las entradas son los siguientes:

Anticipadas: $7.000

En puerta (el día del evento): $10.000

📞 ¿Cómo reservar? Los interesados ya pueden asegurar su lugar comunicándose al teléfono 221 437-8039.

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