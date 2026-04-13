Una invitación a explorar el arte desde la expresión personal y el color. La muestra abrió sus puertas el 11 de abril y forma parte de la renovada agenda cultural del Distrito. La misma podrá ser visitada hasta el 24 de este mes.

El Museo y Archivo Histórico de Brandsen inaugura una nueva propuesta con la muestra de óleos en abstracción lírica del artista Adolfo Tartaglia. La apertura se realizará el sábado 11 a las 18.30 en la sede del museo, ubicada en Mitre 146.

La muestra propone un recorrido por obras centradas en la expresión y la sensibilidad, invitando a vecinos a acercarse al arte desde una mirada abierta y personal. Desde la Comuna destacaron que esta actividad busca seguir generando espacios de encuentro y participación en torno al arte y la cultura.

📣 Reportaje realizado por Juan Franco a Nora Londeix Representante de la muestra Tu navegador no soporta la reproducción de audio.

Nora Londeix, representante de la muestra que se realizará en el M.A.H.B.

En una entrevista realizada por Juan Franco, la representante de la muestra, Nora Londeix, expresó: «Consiste en ofrecer una propuesta artística en tiempos tan duros. El arte es un mimo al alma». Durante la jornada de apertura se rifará un cuadro, y los asistentes podrán disfrutar de las obras mientras toman una copa de vino.

Sobre el artista, Nora contó que no siempre pintó de la misma manera. En un principio se dedicó a la creación de obras realistas, pero cambió a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial en París: «Esto fue cambiando hacia la abstracción lírica, la realidad era tan cruda que se necesitaba abstraer el dolor».

SOBRE EL ARTISTA

Adolfo Tartaglia es un artista plástico santafesino nacido en la ciudad de San Justo. Ha participado en numerosas exposiciones Colectivas e Individuales, tanto Nacionales como Internacionales.

Ha sido seleccionado en Salones Nacionales y Provinciales y recibido premios y menciones en pintura y vendió parte de sus obras a colecciones privadas de nuestro país, Italia, Francia, Estados Unidos, Marruecos y Senegal.

Si bien ha pasado por distintos estilos y formas de trabajar su pintura, lo que ha sido y sigue siendo una constante en su obra, es el trabajo que realiza con la técnica del “automatismo”. Comienza dibujando líneas y bosquejos de manera automática, y luego lo trabaja desde su emoción y su sentir, que luego transmite tan fuertemente y con tanta presencia en su obra.

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